Abelito reclama en broma a compañeros por dejarlo solo en la fiesta

En La Casa de los Famosos México, la noche de fiesta se extendió para algunos habitantes, especialmente para los del Cuarto Día y para Abelito, quien en plena madrugada llegó al Cuarto Noche preguntando, con tono entre divertido y molesto, por qué lo habían dejado solo.

Tras pasar un rato comentando lo ocurrido en La Gala y en la celebración, los integrantes del Cuarto Noche decidieron apagar las luces y descansar. Sin embargo, Abelito fue el último en llegar, y con la ayuda de Aldo de Nigris se acomodó en la cama que comparte con Aarón Mercury.

Antes de dormir, lanzó en tono de broma una serie de reclamos:

“Eran todos contra mí”, dijo, provocando las risas del grupo.

“Hijos de su madre, se vinieron a dormir, me dejaron solo”, insistió.

Al escuchar las explicaciones, Abelito continuó con el juego:

“No hay p*do, todos contra mí… ¿sabes cómo se llama? Modo hardcore. Estoy acostumbrado, la vida siempre me ha tratado así”.

Aldo lo calificó como “un guerrero de las fiestas” y Mar Contreras lo apodó “Rambito”.

Entre risas, Abelito volvió a cuestionar:

“¿Por qué se vinieron todos y me dejaron solo? ¿Por qué?”.

Mar le respondió que le había avisado, mientras Aldo bromeó:

“El niño bien se duerme temprano”.

Finalmente, Abelito señaló a Alexis Ayala como el primero en dormirse, pero el actor se defendió diciendo que apenas acababa de acostarse.

