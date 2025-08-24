Abelito brilla en LCDLF mientras su madre denuncia crueles burlas

Abelito se ha convertido en una de las figuras más queridas de La Casa de los Famosos México. Su simpatía, bromas y carisma lo han posicionado como favorito del público para ganar la tercera temporada del reality show.

Más allá del entretenimiento que genera, lo que ha cautivado a la audiencia es la forma en que visibiliza la inclusión. Abelito vive con acondroplasia, un tipo de enanismo, y ha mostrado cómo él y su familia enfrentan esta condición mientras disfruta del éxito que lo ha convertido en celebridad.

Sus padres, también de baja estatura, han compartido en varias ocasiones cómo han lidiado con críticas, burlas y rechazo social. En una entrevista reciente para el programa, Doña Cristina, madre de Abelito, habló abiertamente sobre los momentos más dolorosos que ha vivido a causa de su estatura.

"Somos crueles, simplemente cuando dicen: 'Ira, ven, ahí viene una enanita'", recordó.

Relató que las burlas no solo se enfocan en su altura, sino también en su manera de caminar, la cual algunos despectivamente comparan con la de un “patito”.

A pesar de todo, hizo un llamado al respeto y a la empatía hacia las personas que viven con alguna condición.

"Los humanos somos crueles. Es algo que tenemos que aprender a respetar y valorar", expresó.

Sobre su hijo, el propio Abel Sáenz R. “Abelito” ha aclarado que no padece una enfermedad, sino un trastorno genético del crecimiento óseo. De acuerdo con el Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y Raras (GARD) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la acondroplasia es la causa más común de enanismo y forma parte de un grupo de trastornos que afectan la transformación del cartílago en hueso, principalmente en brazos y piernas.