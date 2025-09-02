Aaron Mercury despierta con un 'gran problema' y se viraliza entre sus fanáticas

Ciudad de México.- En un momento que ha generado revuelo en las redes sociales, Aaron Mercury se encontró en una situación incómoda dentro de la casa de "La Casa de los Famosos México".

El video muestra a Aaron lidiando con un "problema" matutino, lo que ha desencadenado discusiones sobre los límites de la privacidad en los reality shows.

El joven influencer intentó ocultar su erección, pero la cámara de la habitación lo grabó.

Este tipo de momentos resaltan los desafíos que enfrentan los concursantes al intentar mantener su privacidad en un entorno tan expuesto.