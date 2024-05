A sus casi 70 años, Lucía Méndez sufre aparatosa caída en presentación

Lucía Méndez demuestra que sigue teniendo edad para seguir vigente en el mundo del espectáculo, la cantante mexicana estuvo de nueva cuenta en el escenario durante su show “Vedette” en el Foro Stelaris, ubicado en el Fiesta Americana Reforma en la Ciudad de México, sin embargo, ningún evento está exento de accidentes.

La famosa actriz preocupó a sus seguidores luego de que sufrió una aparatosa caída en el escenario, lo que preocupó mucho a sus seguidores, pues Méndez tiene casi 70 años de edad, lo que para muchos de sus fans, representa ya un riego mayor el tener este tipo de accidentes.

El incidente ocurrió mientras la intérprete estaba en plena actuación. Según un video difundido en redes sociales, Méndez tropezó y cayó de frente sobre el escenario. Afortunadamente, uno de sus bailarines reaccionó rápidamente y la ayudó a levantarse, lo que fue seguido de un fuerte aplauso por parte del público presente.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y Lucía está bien de salud.

La cantante compartió unas breves palabras con los reporteros al sair de su show y mencionó que derivado de la caída en donde se puede apreciar que se golpeó la rodilla, Lucía Méndez aseguró que lo que le dolió fue la cadera luego de que dio "el changazo".

“Me caí, pero lo bueno es que di el changazo. No me pasó nada, pero sí di el changazo. Sí (me dolió) un poco la cadera, pero todo bien”, señaló.