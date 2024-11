A esa chica ni su mamá la quiere: Gomita se burla de Gala en nueva canción

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', estrenó su roast 'Puro Team Gomita', canción con la que se defendió de las criticas tras su participación en la segunda edición de 'La Casa de los Famosos México'.

Durante su paso por el Reallity Show 'Gomita' fue blanco de memes, críticas por su aspecto físico y comparaciones con personajes animados como "Mamá Coco" y "Maui", lo cual la impulso a crear esta canción.

En su letra además atacó con indirectas a las integrantes del Team Mar Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, aunque a esta última fue a quien más líneas le dedicó, mencionado que "a esa chica ni su mamá la quiere", recordando el conflicto que tuvieron madre e hija.

“Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar... las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”, dice en una de sus líneas.

Además de hablar de toda su experiencia en 'La Casa de los Famosos', en el video musical aparece Adrián Marcelo, quien fue parte del Team Tierra dentro de la casa al igual que Gomita, y quien fue uno de los personajes más polémicos del programa.

Aquí la canción: