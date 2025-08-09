¿A cuál de sus compañeros nominados salvó Dalilah Polanco de 'LCDLF'?

Ciudad Juárez.– El viernes se llevó a cabo la dinámica para determinar al ganador del líder que determinará a quién de sus compañeros nominados salvar dentro de "La Casa de los Famosos México", reto que se peleó entre Ninel Conde, líder de la semana, y Daliah Polanco, ganadora del pasado juego por el Robo de Salvación.

De esta manera, tras cumplir con el juego, fue Dalilah quien demostró tener mayores habilidades y suerte.

Tras coronarse, La Jefa llamó a todos los habitantes y nominados a la sala para que Dalílah diera el más esperado anuncio del día: ¿a quién iba a sacar de la placa de nominados?

Luego de pensarlo, Dalílah anunció que sería ella misma quien saldría de la nominación para así evitar la eliminación y continuar dentro de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México".

De esta manera Alexis Ayala, Priscila, Mar Contreras y Adrián Di Monte son los candidatos para dejar el programa en la Gala de Eliminación el próximo domingo. Cabe señalar que muchas encuestas no oficiales revelan que Priscila hasta el momento lleva la menor cantidad de votos, seguida de Mar Contreras, Adrián Di Monte y Alexis.