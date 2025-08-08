Whataburger anuncia hamburguesas a 75 centavos solo hoy en El Paso

El Paso.– El alimento que se ha convertido en un clásico y favorito de muchos juareses y chihuahuenses cuando visitan la ciudad de El Paso llegará a un precio especial este viernes 8 de agosto, luego de que la cadena de comida rápida dio a conocer que celebrará el Día Nacional de Whataburger y el aniversario 75 con una promoción especial para los fanáticos.

Los clientes que vayan hoy sus restaurantes participantes podrán obtener una hamburguesa a solo .75 centavos de dólar, es decir, unos 14 pesos mexicanos.

Las celebraciones de aniversario comienzan desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

La oferta, solo en formato digital, se puede canjear en la app o el sitio web de Whataburger y solo aplica en una ocasión por cada miembro del programa de recompensas.

