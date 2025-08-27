Video: Tráiler queda colgando en la I-10 tras aparatosa carambola; hay 6 heridos

El Paso.- Una aparatosa carambola se registró la mañana de este martes en los carriles en dirección este de la carretera interestatal 10. Un tráiler quedó colgado en la vialidad.

Seis personas resultaron heridas por este accidente vial ocurrido cerca de Gateway East en Lomaland.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, y otra persona fue hospitalizada por lesiones consideradas graves.

La Policía informó que recibió un informe del accidente justo antes de las 11:00 de la mañana.

El percance provocó el cierre de todos los carriles en dirección este de la I-10 antes de Lomaland y Gateway East en Lafayette.