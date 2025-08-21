Video: Se incendia banco en El Paso

El Paso.- La sucursal de Paisano de WestStar Bank sufrió un incendio la tarde de este jueves.
A 5604 E. Paisano Dr. se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos de El Paso para sofocar las llamas.
Ante esto, WestStar Bank indicó que esa instalación permanecerá cerrada el resto del día.
La sucursal Westside (6700 N. Mesa St.) y Viscount (8865 Viscount Blvd.) están disponibles para los clientes.
"Para obtener más ayuda, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente al 915 532 1000", se lee en un comunicado.
