Video: Detienen a adolescentes por apuntar con un arma en El Paso

El Paso.- Un grupo de adolescentes fue detenido la tarde del viernes luego de que fueron señalados de apuntar con un arma en calles de la vecina ciudad.

Agentes del Departamento de Policía de El Paso se movilizaron luego de recibir el reporte, por lo que hicieron un operativo en la cuadra 1800 de Zaragoza.

Los agentes detuvieron el vehículo donde viajaban los menores y los detuvieron.

La corporación no ha dado a conocer cuántas personas fueron aprehendidas e indicó que no hay amenaza para el público luego de que no se registraron heridos.