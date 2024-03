Vestidos de novia nunca llegaron; detienen a propietaria de Posh Bridal

El Paso.- Renee Jessica Cuellar, propietaria de la tienda de vestidos Posh Bridal, fue arrestada el fin de semana por delito de robo de propiedad.

De acuerdo con los registros, la mujer fue fichada por la vía rápida y liberada el mismo día con una fianza de 20 mil dólares.

El arresto ocurrió luego de que la tienda Posh Bridal cerrara repentinamente sin entregar a las clientas los vestidos que ya habían pagado.

La administración de Fountains at Farah, centro comercial donde se ubica la tienda, colocó un letrero en la puerta de entrada que indicaba que no se pagó el alquiler.

Cuellar solicitó que le asignaran un abogado el domingo, según registros judiciales.

The Fountains at Farah ha presentado una demanda civil contra Cuellar y Better Business Bureau ha abierto un expediente contra la propietaria por múltiples quejas.

De acuerdo con testimonios recabados por KTSM, las clientas solicitaron el diseño de un vestido pero no se entregó en la fecha acordada. Al exigir el envío, la propietaria les pedía que dejaran de marcar.

Además, al contactar al diseñador a cargo de los vestidos, este les decía que nunca había recibido el pedido.