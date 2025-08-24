UTEP cambia entrega de reembolsos para frenar fraudes

El Paso.- Para prevenir estafas electrónicas, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) implementó la entrega presencial de cheques de reembolso de ayuda financiera, lo que provocó largas filas durante los primeros días.

La institución informó que el cambio busca reducir riesgos por correos electrónicos fraudulentos que han aumentado con el regreso a clases. Sin embargo, algunos estudiantes señalaron que no recibieron la notificación oficial y acudieron sin información clara sobre el nuevo proceso.

La universidad aseguró que se contrató personal adicional para agilizar la entrega y que, para la mañana del viernes, ya no se registraban tiempos de espera. No obstante, varios alumnos cuestionaron la comunicación del cambio y pidieron claridad en futuras medidas.