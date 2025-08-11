Tres adolescentes roban a otro a punta de pistola en El Paso

El Paso.- Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía solicta apoyo de la comunidad para identificar a tresadolescentes que robaron a otro a punta de pistola.

El jueves 31 de julio, aproximadamente a las 8:00 de la noce, la víctima iba en un monopatín de una rueda en la comunidad cerrada de Las Palmas en 11600 Montana. La víctima pasó junto a los sospechosos en la entrada de Turner Road, y se intercambiaron palabras. Los sospechosos persiguieron a la víctima hasta la intersección de Red Palm Pl. y Jamaican Palm, donde uno de ellos sacó una pistola y exigió el monopatín y los zapatos de la víctima.

Los sospechosos fueron capturados en un vídeo de seguridad en la comunidad cerrada antes del robo.

El sospechoso con el arma es hispano, de 17 a 18 años, de tez media, y altura y peso promedio. Los otros dos adolescentes son también hispanos, entre 15 y 17 años de edad, y parecen tener cortes de pelo al estilo Edgar.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea. Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.