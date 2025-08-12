Tormenta repentina provoca rescates por inundaciones en el oeste de El Paso

El Paso.- Un fuerte aguacero sorprendió la noche del martes a los residentes del oeste de El Paso, dejando varias calles inundadas y vehículos varados.

El Departamento de Bomberos de la ciudad informó que se realizaron rescates en el sector de Mesa Street y Sun Bowl Drive, cerca de Kern Place, donde el agua cubrió parcialmente la vialidad.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona hasta que el nivel del agua descienda y las condiciones sean seguras para transitar.

Este tipo de incidentes, señalaron, pueden agravarse por la rapidez con la que se acumula el agua durante tormentas intensas, por lo que recomiendan extremar precauciones y no intentar cruzar calles anegadas.