Tiroteo en El Paso deja a dos personas heridas

El Paso.- Dos personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido alrededor de las 3:00 de la mañana en la vecina ciudad.

El hecho violento ocurrió en el bar Tipsy Tiger, ubicado en la cuadra 11300 de Montwood Drive.

Un equipo de agentes de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) se encontraba afuera del local cuando observaron una pelea en la terraza. Durante la pelea, una persona sacó y disparó un arma de fuego.

El tirador huyó del lugar a pie y posteriormente fue detenido por agentes de la TABC.

Una de las víctimas fue trasladada a un hospital.