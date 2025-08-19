Tasa predial baja en El Paso, pero propietarios aún enfrentarán aumentos

El Paso.- El Consejo Municipal de El Paso aprobó la tasa de impuesto predial más baja en una década —0.759 centavos por cada 100 dólares de valor catastral— para el año fiscal 20262. Sin embargo, los propietarios de viviendas verán un aumento promedio de 83 dólares en sus facturas debido al incremento en el valor de las propiedades, que pasó de 209.718 a 221.191 dólares.

El director financiero municipal, Robert Cortinas, explicó que los ingresos estimados por este impuesto superarán los 420 millones, destinados principalmente a seguridad pública, que representa casi el 60 por ciento del presupuesto.

La administración también incrementó la exención fiscal para adultos mayores y personas con discapacidad, elevándola a 45 mil lo que representa un ahorro anual de 342 para quienes califican.

Aunque el alcalde Renard Johnson reafirmó su compromiso de reducir la carga fiscal, residentes como Larry White expresaron preocupación por el impacto económico: “Llegará un punto en que la gente no podrá comprar una casa”.

El presupuesto contempla inversiones en infraestructura, nuevas estaciones de bomberos y academias policiales, buscando equilibrar el alivio fiscal con servicios esenciales para la comunidad