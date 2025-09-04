También sucede en El Paso: Abarrotan Cielo Vista por apertura de popular tienda

El Paso.- Decenas de personas abarrotaron este jueves Cielo Vista Mall por la apertura de la tienda Primark.

Fue a las 11:00 de la mañana cuando se celebró la inauguración del establecimiento que ocupa más de 40 mil pies cuadrados.

Los compradores disfrutaron de música en vivo de un DJ local y obsequios.

Primark ofrecerá a los compradores de El Paso "una emocionante selección de moda de tendencia, artículos esenciales para el día a día, accesorios elegantes y productos de belleza favoritos, todo a los famosos precios bajos de Primark".