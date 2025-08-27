El Paso.- La Biblioteca Pública de El Paso realizará una fiesta de compromiso en honor a la cantante Taylor Swift y al ala cerrada de los Chiefs Travis Kelce.

El evento se llevará a cabo a las 4:00 de la tarde del viernes 29 de agosto en Jose Cisneros Library, ubicada en 1300 Hawkins Blvd.

Los participantes crearán pulseras de la amistad "en honor a la pulsera que lo inició todo".

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la famosa cantante y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.