Show de Coldplay llegará al Sun Bowl de El Paso

El Paso.- La banda británica de pop rock Coldplay llevará su show al Sun Bowl de El Paso.

A través de redes sociales, UTEP Don Haskins Center compartió un video dando a conocer que "Music Of The Spheres World Tour" se podrá disfrutar en la vecina ciudad.

No se compartió cuándo será el espectáculo de Coldplay.

"Fix You", "A Sky Full Of Stars" y "Adventure Of A Lifetime" son algunas de las canciones más famosas de la banda liderada por Chris Martin.