Shopping sin impuestos en El Paso: lo que debes saber

El Paso.– Con el propósito de apoyar en el regreso a clases, el gobierno del vecino país prepara el evento conocido como el Texas Tax-Free Weekend 2025 o Fin de Semana Libre de Impuestos, que en el estado de Texas se lleva a cabo del viernes 8 de agosto al domingo 10 de agosto de 2025.

La venta, que se realiza año con año, permite a las familias fronterizas adquirir artículos libres de impuestos para el regreso a clases. Durante este lapso, se suspende el 8.25 por ciento de impuesto estatal en productos seleccionados, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la Contraloría de Texas.

De acuerdo con la Contraloría, el descuento aplica para la mayoría de ropa, calzado, útiles escolares y mochilas (que sean vendidos por menos de $100 dólares por artículo) durante este fin de semana anual libre de impuestos sobre las ventas.

El descuento aplica en tiendas del estado de Texas o de un vendedor en línea o catálogo que hacen negocios en Texas. En la mayoría de los casos, no se necesita presentar al vendedor un certificado de exención para comprar artículos calificados libres de impuestos.

Quedan excluidos productos como joyería, maletas, computadoras, programas de software, libros de texto, artículos deportivos de diseño y servicios relacionados con la confección o el mantenimiento de prendas.