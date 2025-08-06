Sheriff del Condado de El Paso entregará despensas

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso está organizando un evento de entrega de despensas.

La cita es este sábado 9 de agostode 8:00 de la mañana a 12:00 de la tarde (o hasta que se acabe la comida) en la Estación de Patrullas de Montana (12501 Montana Avenue).

Los interesados deberán proporcionar la siguiente información:

Nombre, fecha de nacimiento, dirección completa con código postal.

Ingresos mensuales por vivienda.

Nombres y fecha de nacimiento de todos los miembros del hogar.

No se requiere comprobante ni identificación.

El evento es en asociación con El Pasoans Fighting Hunger Food Bank.