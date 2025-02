Sheriff de El Paso llama a celebrar responsablemente durante el Super Bowl

El Paso.- Oscar Ugarte, sheriff del condado de El Paso llama a la comunidad fronteriza a celebrar responsablemente durante el Super Bowl.

"El fin de semana del Super Bowl es un momento para que amigos y familiares se unan, pero también es uno de los fines de semana más peligrosos para conducir ebrio. Si planeas beber, planea un camino seguro a casa. No pongas en riesgo tu vida o la de otros", expresó el sheriff Ugarte.

Conducir intoxicado (DWI) tiene graves consecuencias en Texas:

Primera ofensa: una multa de hasta 2 mil dólares, hasta 180 días en la cárcel, y una pérdida de licencia de conducir durante un año.

Segunda ofensa: una multa de hasta 4 mil dólares, hasta un año de cárcel, y una suspensión de licencia de conducir hasta dos años.

Tercera ofensa: una multa de hasta 10 , entremil dólares dos y 10 años de prisión, y una suspensión de licencia de conducir hasta dos años.

Homicidio intoxicado: un delito de segundo grado con una pena de prisión de dos a 20 años y una multa de hasta 10 mil dólares.

La división de patrullas del Sheriff del Condado de El Paso con plena fuerza durante todo el fin de semana, buscando activamente conductores con intoxicados. Para ayudar a prevenir percances, la Oficina del Fiscal de Distrito está ofreciendo vales Uber de 20 dólares para animar a los residentes a usar un viaje seguro y sobrio a casa en lugar de arriesgarse a un arresto por conducir en estado de ebriedad.

"No hay excusa para conducir borracho cuando hay opciones seguras disponibles. Utiliza un conductor designado, compartir un viaje o transporte público, simplemente no te pongas al volante si has estado bebiendo", agregó el sheriff Ugarte.

Se anima a los residentes a informar a conductores ebrios llamando al 911.