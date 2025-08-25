Sheriff de El Paso busca a hombre involucrado en un robo

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre involucrado en un robo.

Los hechos ocurrieron en el bloque 13900 de Horizon en el Condado del Paso, Texas.

El sospechoso es descrito como un hombre hispano, posiblemente con un corte de pelo o calvo. Fue visto por última vez llevando una camiseta negra cortada, pantalones grises y zapatos grises. El sospechoso tiene tatuajes en ambos brazos y puede ser conocido por el alias "Coyote”.

Se insta a cualquier persona con información sobre la identidad o el paradero de este sospechoso a ponerse en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso al (915) 273-3800 ext. 5455.