Sentencian en EU a exlíder criminal de Barrio Azteca por narcotráfico

El Paso.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Oeste de Texas, dio a conocer que logró una sentencia de 12 años de prisión en contra de Salvador García García "La Ardilla", originario de Ciudad Juárez, y quien se desempeñó como líder de la Empresa Criminal Barrio Azteca.

Según documentos judiciales, Salvador García García, de 56 años, era responsable de coordinar el envío de heroína de Juárez a El Paso para la organización Barrio Azteca. García García dirigió las operaciones de contrabando de narcóticos desde Juárez desde el 1 de agosto de 2010 hasta aproximadamente el 10 de septiembre de 2014, reclutando a otros miembros y asociados para que contrabandearan la heroína a El Paso para él.

El 10 de septiembre de 2014, García García fue imputado por siete cargos, entre ellos conspiración para dirigir una empresa mediante un patrón de crimen organizado, homicidio con fines delictivos, tres cargos separados de narcotráfico, conspiración para blanquear instrumentos monetarios y transferencia de armas de fuego a una persona con antecedentes penales.

Fue arrestado por las autoridades federales el 20 de junio de 2024 y se declaró culpable del cargo el 7 de abril de 2025.

El fiscal federal Justin R. Simmons para el Distrito Oeste de Texas hizo el anuncio.

El FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de El Paso y el Departamento de Seguridad Pública de Texas investigaron el caso.