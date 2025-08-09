¿Se van de El Paso? Popular tienda en EU se declara en bancarrota

El Paso.– La popular tienda Claire, dedicada a la venta de accesorios para niños y adolescentes en Estados Unidos, se declaró en bancarrota luego de que no ha podido luchar en contra de sus deudas. Claire’s Holdings LLC y algunas de sus subsidiarias realizaron la solicitud en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos en Delaware desde el pasado miércoles.

“Esta decisión es difícil, pero necesaria. La competencia creciente, las tendencias de gasto del consumidor y el cambio continuo lejos del comercio minorista físico, en combinación con nuestras obligaciones de deuda actuales y factores macroeconómicos, hacen necesario este curso de acción para Claire’s y sus partes interesadas”, señaló el miércoles en un comunicado Chris Cramer, CEO de Claire’s.

Neil Saunders, director general de GlobalData, una firma de investigación, señaló en una nota publicada el miércoles que la solicitud de bancarrota de Claire's no es “ninguna sorpresa real”. También señaló que los aranceles han elevado los costos, y creía que Claire’s no está en posición de manejar este último desafío de manera efectiva.

La noticia despertó inquietud entre sus compradores en El Paso, quienes se preguntan si cerrarán las tiendas, como ocurrió con la también popular tienda de ropa Forever 21.

Sin embargo, por ahora Claire's, con sede en Hoffman Estates, Illinois y fundada en 1974, declaró que sus tiendas en América del Norte permanecerán abiertas y continuarán sirviendo a clientes, mientras explora todas las alternativas estratégicas.