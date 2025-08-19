Se roba unos tenis Nike de tienda en El Paso; lo busca la Policía

El Paso.- La Policía de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre involucrado en un robo en una tienda de zapatos

Alrededor de las 6:00 de la tarde del 13 de agosto, un sujeto robó zapatillas de la tienda WSS en 615 N. Zaragoza.

Se le describe con tatuajes en el pecho y los brazos.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al 915-566-8477 (TIPS) o reportar en línea. Si los datos aportados a la corporación llevan a un arresto, puedes calificar para una recompensa en efectivo.