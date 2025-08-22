Se recupera Hodari, león del Zoológico de El Paso, tras procedimiento médico

El Paso.– Hodari, un león de más de 220 kilos (500 libras) se recupera con éxito luego de que fue sometido por médicos veterinarios a una resonancia magnética, esto como parte de un procedimiento médico para detectar una posible afección en su columna vertebral.

Hodari, presentaba problemas de movilidad, letargo y sensibilidad al caminar, de acuerdo con sus cuidadores. Aunque se realizaron múltiples pruebas diagnósticas en el zoológico, fue necesario realizar una resonancia para obtener una imagen más clara de su cuello y columna.

Hodari llegó al Zoológico de El Paso en 2022 desde el Pueblo Zoo en Colorado, y rápidamente se ganó el cariño de sus cuidadores por su carácter tranquilo y su fuerte conexión con el equipo.

Con información de Telemundo El Paso