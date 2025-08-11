Se incendia casa en el oeste de El Paso
Foto: Instagram | FitFam El Paso

El Paso.– Una vivienda en las calles España y Festival, ubicada en el Oeste del El Paso, se incendió esta mañana, por lo que acudieron elementos del Departamento de Bomberos para controlar la situación.

Primeros reportes indican que el siniestro fue clasificado como de condición 2, lo que indica que las llamas están bajo control o en proceso de ser contenidas.

Hasta el momento no se han reportado heridos, y las autoridades continúan evaluando la situación.

Se recomienda a los residentes evitar la zona mientras los equipos trabajan para asegurar el área.

Con información de Claudia Moreno / Telemundo El Paso

Compartir:
Tal vez te interese
'Que emoción'; captan a periodista de TUDN durmiéndose en concierto de Maluma
Espectáculos 'Que emoción'; captan a periodista de TUDN durmiéndose en concierto de Maluma
Maluma regaña a fan por llevar a su bebé al concierto
Espectáculos Maluma regaña a fan por llevar a su bebé al concierto
Publicidad
Enlaces patrocinados