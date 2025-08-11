Se incendia casa en el oeste de El Paso

El Paso.– Una vivienda en las calles España y Festival, ubicada en el Oeste del El Paso, se incendió esta mañana, por lo que acudieron elementos del Departamento de Bomberos para controlar la situación.

Primeros reportes indican que el siniestro fue clasificado como de condición 2, lo que indica que las llamas están bajo control o en proceso de ser contenidas.

Hasta el momento no se han reportado heridos, y las autoridades continúan evaluando la situación.

Se recomienda a los residentes evitar la zona mientras los equipos trabajan para asegurar el área.

Con información de Claudia Moreno / Telemundo El Paso