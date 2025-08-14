Se incendia bodega de fábrica en el este de El Paso

El Paso.– Esta mañana se registró un incendio en una máquina en una bodaga de la empresa Novipax en el extremo este de El Paso, según el Departamento de Bomberos de Horizon.

El Departamento de Bomberos dio a conoce que la llamada llegó poco antes de las 5:00 de la mañana del jueves al almacén de Novipax en 13669 Gateway Blvd., y respondieron en un lapso de 10 minutos.

El incendio estuvo bajo control en 15 minutos y quedó confinado “a la máquina”.

Siete unidades y 24 bomberos acudieron al incendio, que aún está bajo investigación.

No se reportaron heridos.