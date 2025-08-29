Se forman largas filas en apertura de nueva tienda Burlington en El Paso

El Paso.– Hoy la compañía Burlington Stores Inc. abrió su nueva sucursal en El Paso, ubicada en 6101 Gateway West, en el centro comercial Bassett Place. Se trata del octavo local en el área de El Paso y Las Cruces.

Tras su apertura, decenas de compradores hicieron largas filas de espera para ser de los primeros clientes en disfrutar de las promociones y productos que ofrece la empresa.

Fue a través de redes sociales que usuarios mostraron las líneas de compradores que se hicieron en la tienda.

Burlington tiene su sede en Nueva Jersey y cuenta con más de mil 100 tiendas en 46 estados, Washington DC y Puerto Rico.

"Las tiendas de la empresa ofrecen una amplia selección de productos de marca de alta calidad y de temporada con hasta un 60 por ciento de descuento sobre los precios de otros minoristas, incluyendo ropa de moda para mujer, ropa de hombre, ropa juvenil, bebés, belleza, calzado, accesorios, hogar, juguetes, regalos y abrigos", se lee en la página web de Burlington.