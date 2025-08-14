Salud Pública de El Paso ofrece vacunas de rutina gratuitas para niños elegibles

El Paso.- Las autoridades de Salud Pública recuerdan a los padres la importancia de actualizar las vacunas de rutina de sus hijos visitando una de las Clínicas Comunitarias de la Ciudad.

El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso enfatiza la importancia de la vacunación para proteger a los niños y seres queridos contra enfermedades prevenibles como el tétanos, el VPH, la polio, el sarampión, la meningitis, la tos ferina y más.

“Enfermedades como la polio, el sarampión y la meningitis fueron comunes en el pasado y tuvieron un impacto devastador en las comunidades”, declaró el Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de Salud Local de la Ciudad y el Condado.

“Gracias a las vacunas, hemos logrado grandes avances, pero debemos mantenernos alerta. Proteger a nuestros niños mediante la vacunación es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades graves y salvar vidas”, agregó Ocaranza.

Las Clínicas Comunitarias de la Ciudad abren de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Cierran a la hora del almuerzo de 12:00 a 1:00 de la tarde. Se encuentran en:

Westside, 7380 Remcon Circle.

Lower Valley, 9341 Alameda Ave.

Henderson, 721 S. Mesa.

Northeast, 9566 Railroad.

No se requieren citas, pero se pueden programar llamando al (915) 212 6555.

El Departamento de Salud Pública ofrece vacunas gratuitas para personas de 18 años o menos que cumplan con una de las siguientes pautas de Vacunas para Niños de Texas: