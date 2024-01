Residente de El Paso reclama premio de Mega Millions

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

El Paso.- Un residente de El Paso reclamó un premio Mega Millions de segundo nivel con valor de un millón de dólares.

El boleto fue adquirido en la gasolinera In and Out, ubicada en Ave. Alameda 10197, en Socorro, y correspondió al sorteo del 8 de agosto de 2023

El boleto ganador Quick Pick coincidió con los cinco números de bola blanca sorteados (13-19-20-32-33), pero no con el número de Mega Ball (14).

Los sorteos del Mega Millions se transmiten todos los martes y viernes a las 10:12 pm, según la Lotería de Texas.a