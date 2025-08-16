Rescatan a varias personas de drenaje en El Paso

El Paso.– Un grupo de personas fue recatada del drenaje pluvial de la ciudad de El Paso en una operación especial que se llevó a cabo la tarde el viernes en el área de 3600 Paisano, donde se reportó que varias personas necesitaban asistencia urgente dentro del sistema de alcantarillado.

Las autoridades locales, incluyendo el Departamento de Policía de El Paso y equipos de rescate, respondieron rápidamente al llamado.

Hasta el momento se ha confirmado que los individuos se encontraban dentro de una estructura subterránea, posiblemente relacionada con el sistema de drenaje pluvial.

Se espera que las autoridades proporcionen más información en las próximas horas.

No se ha confirmado si este incidente está relacionado con actividades de tráfico de personas o si se trata de una emergencia médica o accidental.

Con información de Claudia Moreno / Telemundo El Paso