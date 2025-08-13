Rescatan a excursioistas el fin de semana en El Paso y Las Cruces

El Paso.– Dos rescates en las montañas Franklin en El Paso y en la Sierra de los Órganos en Las Cruces ocurrieron la semana pasada, dieron a conocer autoridades locales. Los operativos se llevaron a cabo con el uso de helicópteros de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El primer rescate se hizo el pasado sábado 9 de agosto en El Paso cuando se recibió una solicitud de rescate de un excursionista gravemente deshidratado en las montañas Franklin. Un helicóptero UH-60 Black Hawk fue desplegado con un especialista en rescate a bordo para salvar a la víctima.

Ese mismo sábado, la tripulación recibió otra solicitud de ayuda por parte de la Policía Estatal de Nuevo México, para asistir a un excursionista con dolor en el pecho y entumecimiento en los dedos en las montañas Organ, cerca de Las Cruces. En ruta, el helicóptero recogió a un técnico en emergencias médicas del departamento de bomberos local para asistir en el tratamiento.

Tras 30 minutos de búsqueda, el excursionista fue localizado a las 4:43 de la tarde en un valle montañoso a unos 2 mil 530 metros sobre el nivel del mar.

Con información de Claudia Moreno / Telemundo El Paso