Rescata CBP a senderista que cayó de acantilado en El Paso

El Paso, Texas.- Durante el pasado fin de semana, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de El Paso rescataron a un senderista lesionado en el sendero de la Cueva Colosal, ubicado en la parte norte de la ciudad, casi en la frontera con Nuevo México.

De acuerdo con el reporte de la corporación federal, el escalador cayó de uno de los acantilados de Mammoth Cave, quedando inmóvil tras el impacto. El arribo de los cuerpos de rescate se dio después de que se diera el aviso de emergencia al 911.

Una vez en el lugar, los elementos socorristas de CBP sobrevolaron la zona para después descender con una camilla y realizar las primeras valoraciones del lesionado antes de levantar hacia la aeronave.

“Ese fue nuestro cuarto rescate del mes de agosto junto con los equipos del Departamento de Búsqueda y Rescate del Condado de El Paso. En estos últimos 30 días creo que, si hemos mostrado que vale la pena todo el entrenamiento que hemos tenido con ellos y todo el trabajo de coordinación que ya tenemos”, expresó el jefe de la División Aérea de CBP, Efren Gonzalez.

El senderista fue llevado a recibir atención médica en un nosocomio cercano y se encuentra fuera de peligro.