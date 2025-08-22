Rescata CBP a excursionista lesionado en El Paso

El Paso, Texas.- Elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) rescataron a un excursionista lesionado en la Montaña Franklin durante las últimas horas del pasado jueves.

Esto mismo después de que las autoridades americanas recibieran una llamada al número de emergencia 911 para reportar le hecho.

De acuerdo con el reporte de las autoridades americanas, el rescate tuvo lugar tras un operativo inicial para localizar al mencionado. Acto seguido, agentes de la División Aérea de CBP procedieron a descender para levantar al masculino.

“Nuestra división aérea siempre está preparada para atender este tipo de incidentes. Entrenamos de manera regular con el Área de Rescate Combinado del Departamento de Bomberos de El Paso para poder llevar a cabo este tipo de rescate. Por esa misma preparación los podemos hacer sin problemas”, expresó el jefe de la división aérea de CBP, Efren Alvarez.

Una vez estabilizado dentro de la aeronave, el senderista fue llevado a un nosocomio cercano para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.