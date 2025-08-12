El Paso, Texas.- Durante el pasado fin de semana, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) rescataron a dos ciudadanos americanos que quedaron atrapados en la Montaña Franklin de El Paso Texas y Montaña Organ de Las Cruces Nuevo México.

De acuerdo con el reporte de la corporación federal, el primer rescate surgió de una llamada de emergencia en la que se reportó la presencia de un excursionista severamente deshidratado en un de los senderos de la Montaña Franklin. Por este motivo se dispuso de un helicóptero y un grupo de paramédicos.

Estos mismo volaron hasta el sitio para primero atender al afectado en tierra y después subirlo a bordo de la aeronave para continuar con los primeros auxilios. El mencionado descendió en el helicóptero para posteriormente ser trasladado por vía terrestre hacia un hospital cercano en una ambulancia.

“Los agentes aéreos siempre están preparados para atender este tipo de eventualidades junto con las Policías de El Paso y de Nuevo México, con los Cuerpo de Bomberos también. Y esto lo logramos gracias a esa misma coordinación que tenemos con las corporaciones”, expresó el director de operativos aéreos de CBP El Paso Efren Gonzalez.

Según el recuento de los hechos, minutos más tarde se recibió el llamado de auxilio por parte de un caminante que había caído en la Montaña Organ de Las Cruces. Este mismo fue localizado media hora después y fue trasladado de igual manera a un nosocomio tras presentar dolores en el pecho y adormecimiento en sus extremidades.

Ambos masculinos se encuentran fuera de peligro.