Reforzará Texas DPS vigilancia en carreteras por el Labor Day el fin de semana

El Paso.– El Departamento de Seguridad Pública en Texas ( Texas DPS) dio a conocer que a partir de mañana viernes 29 de agosto reforzará las medidas de vigilancia de carreteras del estado por el fin de semana de descanso por el Día del Trabajo (Labor Day).

"El control de tránsito del Día del Trabajo comienza el viernes. El DPS está intensificando sus esfuerzos de cumplimiento para el fin de semana con la Operación Esfuerzo de Reducción de Conciencia de Accidentes (CARE) que se desarrollará desde el viernes 29 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre", anunció el Departamento en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Los agentes trabajarán en asegurarse que los conductores no excedan los límites de velocidad, no manejen ebrios y cumplan con la ley de Texas.

"Nuestro objetivo es reducir el número de accidentes de tránsito y muertes en las carreteras de Texas", aseguraron.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “90 Días de Seguridad”, lanzada recientemente para conmemorar el 90 aniversario del DPS, y busca fomentar la colaboración entre ciudadanos y autoridades para mantener seguras las comunidades y carreteras.