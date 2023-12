Reanudan operaciones de cruces ferroviarios en Eagle Pass y El Paso

El Paso.- A partir del 22 de diciembre de 2023 a las 2:00 de la tarde hora del este, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP reanudará las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, se informó en un comunicado.

El organismo indicó que para atender la llegada de migrantes, a menudo son engañados por organizaciones criminales, se decidió aumentar el personal y abordar el tema con autoridades mexicanas.

“La Oficina de Operaciones de Campo ha redirigido personal y recursos para apoyar a la Patrulla Fronteriza y realizar sus funciones críticas, incluida la seguridad y la facilitación del comercio y los viajes legales”, expuso CBP.

La Oficina agregó que podría hacer cambios en sus planes de seguridad según el movimiento de las personas y de las organizaciones criminales que los conducen.

“Se maximizan los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, añadió.