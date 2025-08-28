Realizarán proyecto de mejora del drenaje en el noreste de El Paso

El Paso.- La Ciudad de El Paso iniciará próximamente la construcción de mejoras de drenaje en la urbanización Sun Valley, en el noreste, para ayudar a reducir las inundaciones causadas por el exceso de escorrentía pluvial a lo largo de Palomino street y Laramie Circle.

La construcción está programada para comenzar la semana del 1 de septiembre de 2025 y se proyecta su finalización en un plazo de seis meses, salvo imprevistos o retrasos por el clima.

El proyecto se financia mediante un acuerdo legal resultante de una demanda interpuesta por los propietarios de viviendas del vecindario contra el promotor y el ingeniero de diseño de la urbanización.

Antes del inicio de la construcción, el personal municipal y la representante del Distrito 4, Cynthia Boyar Trejo, se reunieron con los residentes de la zona durante una reunión comunitaria previa a la construcción para brindarles detalles del proyecto, abordar inquietudes y responder preguntas.

El alcance del proyecto incluye: