¿Quieres aprender a bailar? Asiste a las clases gratuitas en El Paso
El Paso.- Live Active El Paso invita a la comunidad a sus clases gratuitas de baile.

Las personas participantes aprenderán a bailar bachata, salsa y cumbia.

"¿Listo para pasar el ritmo? ¡Únete a Baila El Paso para clases de baile GRATIS!", se lee en una publicación en redes sociales.

Las siguientes clases se realizarán de 9:30 a 11:00 de la mañana:

  • 13 de septiembre en Wayne Thornton Cmty. Ctr., ubicado en 13501 Jason Crandall Dr.
  • 27 de septiembre Valle Bajo Cmty. ctr., ubicado en 7380 Alameda.
  • 11 de octubre en Gary del Palacio Rec. Ctr., ubicado en 3001 Parkwiid St.
  • 25 de octubre en Pat O'Rourke Rec. Ctr., ubicado en 901 N. Virginia St.
  • 8 de noviembre en Galatzan Rec. Ctr., ubicado en 650 Wallenberg Dr.

Estas clases se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde:

  • 7 de diciembre en San Jacinto Plaza, ubicado en 114 W Mills Ave.
  • 14 de diciembre en San Jacinto Plaza.
