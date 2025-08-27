¿Quieres aprender a bailar? Asiste a las clases gratuitas en El Paso

El Paso.- Live Active El Paso invita a la comunidad a sus clases gratuitas de baile.

Las personas participantes aprenderán a bailar bachata, salsa y cumbia.

"¿Listo para pasar el ritmo? ¡Únete a Baila El Paso para clases de baile GRATIS!", se lee en una publicación en redes sociales.

Las siguientes clases se realizarán de 9:30 a 11:00 de la mañana:

13 de septiembre en Wayne Thornton Cmty. Ctr., ubicado en 13501 Jason Crandall Dr.

27 de septiembre Valle Bajo Cmty. ctr., ubicado en 7380 Alameda.

11 de octubre en Gary del Palacio Rec. Ctr., ubicado en 3001 Parkwiid St.

25 de octubre en Pat O'Rourke Rec. Ctr., ubicado en 901 N. Virginia St.

8 de noviembre en Galatzan Rec. Ctr., ubicado en 650 Wallenberg Dr.

Estas clases se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde: