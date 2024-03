El Paso.- La semana previa al día de Pascua es la más ajetreada para los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza que reciben a miles de personas que quieren cruzar a El Paso.

Los cascarones de huevo rellenos de confeti son elementos comunes en estas fechas, pero su ingreso está restringido a cantidades de 12 por persona. Las cáscaras pueden estar decoradas, grabadas o pintadas, pero deben estar limpias, secas y libres de residuos de huevo.

Los especialistas en agricultura de CBP también se encontrarán ocasionalmente con viajeros que intentan importar pollitos y patitos de Pascua. La importación de estas y todas las razas de aves vivas está prohibida, y los animales serán confiscados y entregados al Departamento de Agricultura y a los Servicios Veterinarios o al Servicio de Pesca y Vida Silvestre para su disposición.

Para evitar posibles retrasos o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP recomendó declarar todos los elementos antes de realizar su viaje a consultar la guía Know Before You Go.

CBP también recuerda a los viajeros que pueden utilizar la aplicación móvil CBPOne para acelerar el proceso del permiso de viaje I-94 si su viaje los lleva más allá de la zona fronteriza.

Aquellos que tengan la intención de viajar más allá del área fronteriza inmediata deben descargar CBPOne en sus dispositivos móviles. Luego pueden solicitar un permiso I-94, pagar e imprimir su permiso, ver su historial de viajes y entregar su permiso una vez completado el viaje.

El viajero ya no tendrá que esperar en largas filas en la oficina de permisos de CBP, ahora puede usar la aplicación CBPOne e presentarse directamente para ingresar. La aplicación móvil CBPone está disponible para la mayoría de los dispositivos a través de las tiendas de aplicaciones para usuarios de Apple y Android.

Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del Programa de Viajero Confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, al volver a ingresar a los Estados Unidos y que deben estar preparados. presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza.

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera fronterizos en línea u obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. Varios sitios web también ofrecen vistas en vivo de las condiciones actuales del puente.