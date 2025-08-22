Proyectarán 'Gato con Botas: El Último Deseo' en parque de El Paso
Foto: Associated Press

El Paso.- El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso invita a la comunidad a la noche de fina familiar bajo las estrellas.

El evento de este viernes 22 de agosto se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el Distrito 7 en Blackie Chester Prk, en 1100 N. Zaragoza.

En el lugar s eproyectará "Gato con Botas: El Último Deseo".

"Traigan sus mantas, sillas de jardín y seres queridos para una tarde divertida en el parque", se lee en una publicación en redes sociales.

