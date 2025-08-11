Prevén llegada de lluvias para esta semana en El Paso - Juárez

El Paso.– El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en El Paso prevé para este lunes la probabilidad de lluvias ligeras para la región fronteriza Juárez - El Paso - Las Cruces con registros de precipitaciones muy probables de apenas 0.02 pulgadas para El Paso.

El bajo registro de lluvia se debe, de acuerdo con la agencia, debido a una batalla entre el aire seco del norte y el oeste, lo que impide que entre una mayor humedad del este, asociada a una vaguada en altura.

La probabilidad de lluvia disminuirá a medida que se avanza hacia el oeste, alejándose de la zona. Las montañas Sacramento son las que tendrán la mayor amenaza de lluvias intensas, que se prolongarán hasta la noche.

Para el martes se espera que esas probabilidades de lluvia aumenten, con el registro además de algunas tormentas eléctricas aisladas.