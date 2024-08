Presentan 'El Paso’s Homegrown: The Korean War' en el Museo de Historia

El Paso.- El Museo de Historia de El Paso presenta una exhibición que destaca las experiencias de los habitantes de El Paso durante y después de la Guerra de Corea.

“El Paso’s Homegrown: The Korean War” es una exposición original dedicada a explorar a los habitantes de El Paso y la Guerra de Corea (1950-1953). Esta exposición muestra las múltiples facetas de las experiencias de los habitantes de El Paso, desde su servicio en el extranjero en Corea hasta sus vidas como ciudadanos coreanos y coreano-estadunidenses. Además de los artefactos, la exposición presenta la historia y la cultura de Corea, y la relación actual entre los Estados Unidos y Corea. Más de doce socios y prestamistas comunitarios aportaron artefactos y perspectivas a la exposición.

“Creo que el público en general, así como nuestra generación más joven, no es consciente de lo que realmente sucedió durante la guerra”, dijo Wayne Gilbert, presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea, coronel Joseph C. Rodríguez (Medalla de Honor), capítulo 249. “Cuando observo una exposición militar, me trae recuerdos de que todos los artículos militares se usaron en la Segunda Guerra Mundial, así como en la Guerra de Corea. Utilicé este equipo militar, como muchos otros, durante el combate en la Guerra de Corea”.

La exposición estará hasta julio de 2025 y es la última de la serie en curso “El Paso’s Homegrown”, que comenzó en 2022 con una exposición sobre los habitantes de El Paso y la Segunda Guerra Mundial.

El Museo de Historia de El Paso es gratuito y abre de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de miércoles a sábado y de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde los domingos.