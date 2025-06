El Paso, Texas.- Dentro de unos primeros seis meses de administración federal en los que se han visto marcadamente disminuidos los cruces ilegales hacia el lado americano de la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) presentó de manera oficial una nueva zona militar en la vecina Ciudad de El Paso.

De acuerdo con la oficina federal americana, el nuevo punto de seguridad esta diseñado para vigilara un “hueco” en el área de muro fronterizo dentro de la zona centro de El Paso, cerca del Puente Internacional Paso del Norte.

“Queremos que quede claro que todas las personas que intenten entrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal van a ser deportadas. Y no los vamos a deportar a Juárez, ni a Chihuahua, los vamos a mandar hacia el interior de México. Los vamos a mandar lo más lejos que podamos. Todos los que intenten cruzar van a estar sujetos a todas las consecuencias de la ley”, expresó en conferencia de prensa el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Walter Slosar.

Dicha zona ahora es parte de la franja nacional de seguridad que abarca las 201 millas (323.47 kilómetros) que van desde Lordsburg Nuevo México hasta Fort Hancock Texas, frontera con el municipio de El Porvenir Chihuahua.

La dependencia federal comparó el nuevo terreno militar con “intentar entrar a una cosa por una ventana” y reiteró que el espacio es vigilado en todo momento tanto por ellos como por el Ejército de los Estados Unidos.

“Antes de intentar cruzar, los migrantes primero tienen que evadir a las autoridades mexicanas, después el alambre de púas, luego el muro, después a nosotros. No hay nada en esta zona que de a entender que se puede cruzar por aquí. Esta no es una puerta a la casa de alguien más, es una ventana, es una rejilla. Yo personalmente no intentaría meterme a una casa por una ventana. Si con esto podemos incentivar más a no cruzar, a que la gente no le haga caso a los polleros, entonces estamos haciendo las cosas bien”, remató Slosar.