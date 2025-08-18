El Paso.- Luego de que la muerte de Xavier Guadalupe Hernández, de 30 años, fue considerada como homicidio, de acuerdo con la necropsia, la Policía de El Paso compartió un video que muestra el accionar de los agentes.

El hombre murió después de un enfrentamiento con la Policía el domingo 13 de julio en la Interestatal-10 cerca de la calle Yarbrough. El reporte de la necropsia indica que Hernández murió por asfixia causada por compresión torácica durante el proceso de sometimiento y restricción por parte de agentes de la Policía. Además, se identificó como condición contribuyente la toxicidad por cocaína.

Xavier Guadalupe también presentaba lesiones contusas en el torso y extremidades, lo que indica que sufrió golpes durante el incidente.

Los hechos se registraron en la Interestatal-10, a la altura de Yarbrough. Agentes del Departamento de Policía respondieron a una situación en la que Hernández intentaba saltar una barrera en la carretera. Al intentar detenerlo alrededor de las 10:00 de la mañana, los uniformados reportaron que el hombre se tornó no cooperativo.

Durante las acciones policiacas, los agentes utilizaron un Taser, pero Hernández continuó resistiéndose. Poco después perdió la conciencia, lo que llevó a los oficiales a iniciar maniobras de Resucitación Cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, Xavier Guadalupe Hernández fue trasladado al Centro Médico Del Sol, donde fue declarado muerto.

"Este vídeo tiene como objetivo proporcionar a nuestra comunidad contexto e información preliminar que rodea los acontecimientos de ese día. Tenga en cuenta que el contenido presentado es preliminar y no indicativo de las conclusiones finales sobre el incidente. El Departamento de Policía de El Paso está dedicado a un proceso de investigación exhaustivo. Las conclusiones sobre el incidente solo se extraerán al completar todos los esfuerzos de investigación, incluido el análisis de organismos independientes, se lee en un comunicado.

La investigación criminal está siendo llevada a cabo por la Unidad de Crímenes contra Personas del Departamento de Policía de El Paso y los Rangers de Texas. El Equipo de examen del tiroteo del Departamento de Policía de El Paso de la División de Asuntos Internos está realizando la investigación administrativa.