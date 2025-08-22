Policía de El Paso busca a conductor que chocó su auto contra otro

El Paso.- El Departamento de Policía de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un conductor involucrado en un choque.

La corporación compartió un video que muestra el momento en que un vehículo blanco chocó contra otro y después huyó.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la tarde del 6 de agosto cerca de 9004 Dyer. El sospechoso es un hombre hispano de alrededor de 26 años con bigote.

Quien cuente con información sobre este caso debe llamar al Departamento de Policía de El Paso (EPPD): (915) 832-4400 o a Crime Stoppers: (915) 566-8477. Las denuncias pueden ser anónimas.