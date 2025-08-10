Policía de El Paso abre solicitudes para la 142.ª Academia

El Paso.- El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) acepta solicitudes para la clase de aprendices de Policía de la 142.ª Academia.
Para obtener la solicitud y más información, visite este enlace.
Rango salarial: El salario para este puesto será de 23.97 dólares por hora.
Requisitos mínimos:
- Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos mínimos para ser elegibles para postularse.
- No se requiere experiencia ni capacitación previa en las fuerzas del orden.
- Debe tener 21 años cumplidos al graduarse de la academia de capacitación del EPPD. No hay límite de edad.
- Licencia de conducir vigente y comprobante de seguro de responsabilidad civil.
- No haber sido condenado por una combinación de tres o más infracciones de tránsito o accidentes automovilísticos con culpa en los últimos 36 meses.
- No estar actualmente acusado de ningún delito penal; no puede estar en libertad condicional ni bajo palabra.
- No haber sido condenado por ningún tipo de violencia familiar.
- Historial crediticio estable.
- Tener buena conducta moral y antecedentes familiares estables.
- Un diploma de preparatoria o GED, y seis meses de experiencia laboral general con contacto con el público; o al menos dos años de servicio militar activo a tiempo completo con baja honorable.
- Ciudadano estadunidense (nacido o naturalizado) o Residente Permanente Legal con Baja Honorable: el Proyecto de Ley 252 del Senado de Texas permite que los Residentes Permanentes Legales con baja honorable del ejército estadunidense con al menos dos años de servicio sean agentes del orden público.
- Los solicitantes deben residir en Estados Unidos y cumplir con los estándares previos al nombramiento del Departamento de Policía de El Paso, que incluyen una rigurosa investigación de antecedentes y un examen médico/psicológico completo con prueba de drogas.
- Los solicitantes con servicio militar previo no pueden tener una baja deshonrosa ni ninguna otra baja basada en mala conducta que les impida prestar servicio militar en el futuro.
