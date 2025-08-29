Piden ayuda para identificar a sospechoso de robo en El Paso

El Paso.- La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso solicita el apoyo de la comunidad para identificar a un hombre involucrado en un robo que ocurrió en 1551 N. Zaragoza.

El sospechoso es descrito como un macho hispano con pelo negro largo que se extiende por debajo de sus hombros, barba negra y bigote.

El hombre fue visto por última vez llevando una camiseta amarilla con la palabra "Animal" impresa en ella, pantalones azules y zapatillas negras.

Se insta a cualquier persona con información sobre la identidad o el paradero de este sospechoso a ponerse en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso al (915) 273-3800, extensión 5455.